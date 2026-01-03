Depressão Francis provoca mais de uma centena de ocorrências na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil registou um total de 112 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa provocada pela Depressão Francis, entre as 0 horas do dia 1 de Janeiro e as 20 horas do dia 3 de Janeiro de 2026, segundo o balanço final divulgado pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

As ocorrências, distribuídas por vários concelhos da Região, exigiram a mobilização de 263 operacionais e 121 meios terrestres e envolveram diferentes forças e serviços integrados no Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS).

O concelho do Funchal foi o mais afectado, concentrando 28 ocorrências, com o empenho de 64 operacionais e 30 meios técnicos.

Seguiram-se os concelhos de Machico e Santa Cruz, ambos com 19 ocorrências, mobilizando, respectivamente, 38 e 42 operacionais, e 19 meios técnicos em cada município.

Em Santana, foram contabilizadas 10 ocorrências, enquanto Câmara de Lobos e Calheta registaram nove ocorrências cada, com um número significativo de recursos operacionais envolvidos. Ribeira Brava e Ponta do Sol contabilizaram sete ocorrências cada, ao passo que Porto Moniz e São Vicente registaram duas ocorrências por concelho.

No Porto Santo, não foram registadas ocorrências associadas a este evento meteorológico.

A depressão ficou marcada por vento forte e precipitação intensa, com rajadas significativas registadas ao longo dos três dias. No final da madrugada de 1 de Janeiro, destacaram-se rajadas de 114 km/h no Caniçal e 103 km/h em Santa Catarina/Aeroporto. No Funchal, a rajada máxima atingiu os 70 km/h, enquanto no Pico Alto foram registados 88 km/h e no Porto Santo 72 km/h.

No dia 2 de Janeiro, a rajada máxima foi de 101 km/h na Ponta de São Jorge, seguindo-se 90 km/h no Lugar de Baixo, 85 km/h no Pico Alto, 84 km/h no Caniçal, 78 km/h em Santa Catarina/Aeroporto e 76 km/h nos Prazeres.

No dia de hoje, os valores mais elevados voltaram a ser registados na Ponta de São Jorge, com 117 km/h, seguida do Caniçal com 109 km/h. Os Prazeres e o Pico Alto registaram 94 km/h, Santa Catarina/Aeroporto 86 km/h, enquanto o Funchal voltou a registar 71 km/h e o Porto Santo 84 km/h.

No que respeita à precipitação acumulada, os valores foram particularmente elevados nas zonas montanhosas. O Pico do Areeiro registou um total de 330,8 mm, dos quais 229,3 mm acumulados em apenas 24 horas no primeiro dia do ano. No Chão do Areeiro, a precipitação acumulada foi de 290,6 mm, com 192,3 mm também concentrados nas primeiras 24 horas.

Em São Vicente, foram registados 158 mm, dos quais 104,9 mm no dia 1 de Janeiro, enquanto os Prazeres registaram 113,1 mm e Porto Moniz 97,4 mm.