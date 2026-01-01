'Francis' provoca 44 ocorrências até às 22 horas

Até às 22 horas desta quinta-feira, 1 de Janeiro, foram registadas 44 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas provocadas pela Depressão 'Francis', revela o Serviço Regional de Protecção Civil no seu habitual balanço.

De acordo com os dados disponibilizados, a maioria das situações esteve relacionada com quedas de árvores (20), seguindo-se quedas de elementos, (7) e movimentos de massas (6). Foram ainda contabilizados quedas de redes eléctricas (3), sinalização de perigo (4), remoção de elementos em risco de queda (2), desabamento de estruturas (1) edificadas e inundação (1).

Para dar resposta às ocorrências, estiveram empenhados 92 operacionais e 45 meios técnicos. Os concelhos mais afectados foram Santa Cruz com 11 ocorrências, Machico e Funchal cada um com 10, seguindo-se Câmara de Lobos (4); Ribeira Brava (3); Calheta (2); Porto Moniz (1); São Vicente (1); Santana (1).

Entre as ocorrências mais relevantes, a Protecção Civil Regional aponta para o condicionamento da Estrada Cidrão-Curral das Freiras, devido a um movimento de massas, com a circulação limitada apenas a veículos de emergência até à sua desobstrução. A Direcção Regional de Estradas e o Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos estão a acompanhar a situação.

De acordo com a informação disponível, todas as situações foram prontamente resolvidas ao nível municipal.