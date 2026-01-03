Protecção Civil regista 91 ocorrências devido à Depressão Francis

O Serviço Regional de Protecção Civil registou, até às 7 horas de hoje, sábado, um total de 91 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela Depressão 'Francis' que afecta o arquipélago madeirense desde o passado dia 31 de Dezembro.

De acordo com o ponto de situação divulgado nas redes sociais, as ocorrências incluem 27 quedas de árvores, 21 movimentos de massa, nove quedas de redes eléctricas, 12 situações de sinalização de perigo, sete quedas de elementos, seis desabamentos, seis remoções de elementos em perigo de queda, duas inundações e uma queda de estruturas temporárias.

Apesar da intensidade do fenómeno meteorológico, não há registo de vítimas, segundo a mesma fonte.

Para responder às diversas situações, estiveram empenhados 211 operacionais, apoiados por 97 meios técnicos, envolvendo várias entidades, entre as quais a Autoridade Marítima, APRAM, Corpos de Bombeiros, Direcção Regional de Estradas, Empresa de Electricidade da Madeira, GNR, IFCN, PSP, SANAS, Juntas de Freguesia e os Serviços Municipais de Protecção Civil.

Os municípios mais afectados foram o Funchal, com 24 ocorrências, seguido de Machico (19), Santa Cruz (16), Calheta (8), Ribeira Brava (6), Ponta do Sol (5), Santana (5), Câmara de Lobos (4), São Vicente (2) e Porto Moniz (2).