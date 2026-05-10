EUA dispostos a suspender imposto sobre combustíveis devido ao aumento dos preços

Os EUA estão dispostos a suspender temporariamente o imposto federal sobre a gasolina, num contexto de aumento dos preços dos combustíveis devido à guerra com o Irão.

O secretário da Energia, Chris Wright, afirmou hoje à rede NBC que a Casa Branca estaria disposta a congelar este imposto para reduzir os custos para os consumidores.

"Todas as medidas que possam ser tomadas para baixar o preço nas bombas de gasolina e reduzir os custos para os americanos contam com o apoio desta administração", assegurou Wright.

Os impostos federais incluem taxas de 18,3 cêntimos por galão para a gasolina e de 24,3 cêntimos por galão para o gasóleo, além de uma taxa de 0,1 cêntimos por galão para ambos os combustíveis destinada ao fundo para tanques subterrâneos com fugas.

Os preços da gasolina nos EUA dispararam e atingiram uma média nacional de 4,52 dólares (3,83 euros) por galão hoje, de acordo com dados da associação automóvel AAA, o que representa um aumento de mais de 50% desde o início da guerra com o Irão.

O aumento do preço da gasolina está a afetar os americanos, já atingidos pela inflação, e obrigou-os a ajustar os seus hábitos de consumo.

De acordo com uma sondagem publicada no final de abril pelo The Washington Post, 44% dos adultos nos Estados Unidos reduziram a frequência com que conduzem, 34% alteraram os seus planos de viagem ou férias e 42% cortaram outras despesas domésticas para poderem cobrir o custo do combustível.