IPMA emite novo aviso laranja para precipitação na costa sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos meteorológicos para precipitação, vento forte e agitação marítima previstos para a Região Autónoma da Madeira, entre 31 de Dezembro e 1 de janeiro.

Na costa norte estará em vigor, entre as 18 horas de amanhã e as 12 horas de quinta-feira, um aviso amarelo para precipitação por vezes forte e persistente, que poderá ocasionalmente assumir a forma de granizo. Entre as 00h00 e as 12 horas do dia 1 de Janeiro, está prevista trovoada frequente e dispersa. O vento estará igualmente sob aviso amarelo durante o mesmo período, com rajadas que podem atingir os 85 km/h. Na sexta-feira, 2 de Janeiro, o vento continuará sob aviso amarelo entre as 12 e as 18 horas.

Na costa sul da ilha da Madeira estará em vigor um aviso laranja para precipitação forte e persistente entre as 3 e as 9 horas de quinta-feira, passando depois a aviso amarelo entre as 9 e as 12 horas. Prevê-se também a ocorrência de trovoada. O vento, com rajadas até 85 km/h, mantém-se sob aviso amarelo entre as 18 horas de quarta-feira e as 12 horas de quinta-feira, prolongando-se novamente entre as 12 e as 18 horas do dia 2 de Janeiro.

Quanto à agitação marítima, estão previstas ondas de sudoeste com cerca de quatro metros, entre as 00h00 e as 12 horas do dia 1 de Janeiro.

O IPMA colocou ainda as regiões montanhosas sob aviso laranja devido à precipitação e ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 125 km/h, durante a madrugada de 1 de Janeiro, período em que a chuva poderá ser mais intensa e persistente, entre as 00h00 e as 9 horas.