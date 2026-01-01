'Francis' provoca 37 ocorrências até às 18 horas

A depressão Francis já provocou um total de 37 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas até às 18 horas do dia de hoje.

Entre as 00h e as 18 horas, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabilizou 37 ocorrências, sendo elas três quedas de redes eléctricas, 18 quedas de árvores, duas sinalizações de perigo, seis quedas de elementos, uma inundação, seis movimentos de massa e uma remoção de elementos em perigo de queda.

Para estas ocorrências foram accionados 78 operacionais e 38 meios técnicos, distribuídos pelos municípios do Funchal (4), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (3), Calheta (2), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Machico (11) e Santa Cruz (10).

Segundo o SRPC, todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal.