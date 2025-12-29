Depressão Francis condiciona tempo na Madeira no Fim de Ano

A Madeira vai enfrentar um agravamento significativo das condições meteorológicas na Passagem de Ano, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima, devido à aproximação da depressão Francis, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, até dia 1 de Janeiro, o estado do tempo vai ser influenciado pela passagem de ondulações frontais associadas uma região depressionária centrada junto ao arquipélago dos Açores.

Entre as principais ocorrências meteorológicas previstas estão precipitação por vezes forte e persistente, especialmente a partir da tarde de 31 de Dezembro até à manhã de 1 de Janeiro, com maior intensidade na vertente Sul e nas zonas altas da ilha da Madeira e possibilidade de trovoada.

O vento deverá soprar de Sudoeste com maior intensidade, com rajadas que podem atingir os 80 km/h em zonas costeiras e até 115 km/h nas áreas montanhosas, sobretudo entre a tarde de 31 de Dezembro e a manhã de 1 de Janeiro.

Face a este cenário, o IPMA colocou grande parte do território madeirense sob avisos meteorológicos, incluindo aviso laranja de precipitação e vento forte durante a madrugada de 1 de Janeiro na costa Sul e regiões montanhosas, período em que a chuva poderá ser mais intensa e persistente.

A costa Norte da ilha e Porto Santo estão ainda sob aviso amarelo, com previsão de chuva forte e vento significativo entre a noite de 31 de Dezembro e a manhã do dia 1 de Janeiro.

Quanto às temperaturas, está prevista uma subida entre 2 e 4 graus Celsius no dia 30, seguida de uma ligeira descida da temperatura máxima nas terras altas nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Relativamente ao estado do mar, as previsões apontam para ondulação significativa, com ondas que poderão chegar aos 3,5 metros durante o dia 31 de Dezembro.

A situação meteorológica torna a passagem de ano mais instável, pelo que recomenda-se à população que acompanhe as actualizações oficiais no site do IPMA: