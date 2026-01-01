Depressão Francis provoca 24 ocorrências até ao meio-dia

A depressão Francis tem marcado a manhã deste primeiro dia de 2026, provocando um total de 24 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas até às 12h00. Entre as 00h e as 09h00, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabilizou 10 ocorrências iniciais: quatro quedas de árvores, duas quedas de redes eléctricas, uma queda de elementos de construção, duas situações de sinalização e identificação de perigo e uma inundação. Para estas ocorrências, foram mobilizados 23 operacionais e 11 meios técnicos, distribuídos pelos municípios do Funchal (1), Câmara de Lobos (1), Ribeira Brava (1), Calheta (1), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Machico (1) e Santa Cruz (3).

Até ao meio-dia, a situação agravou-se, com um total de 24 ocorrências registadas, incluindo 13 quedas de árvores, duas quedas de redes eléctricas, três quedas de elementos de construção, dois casos de sinalização e identificação de perigo, uma inundação e três movimentos de massa. Para fazer face a estas situações, estiveram empenhados 52 operacionais e 25 meios técnicos, distribuídos pelos municípios do Funchal (1), Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (2), Calheta (2), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Machico (6) e Santa Cruz (8). Todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal.