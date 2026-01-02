Depressão Francis provoca 52 ocorrências até às 8 horas

Até às 8 horas desta sexta-feira, 2 de Janeiro, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabilizou 52 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Francis.

O mau tempo resultou na queda de 21 árvores, três quedas de redes eléctricas, sete sinalizações de perigo, sete quedas de elementos, duas inundações, sete movimentos de massas, dois desabamentos e três remoções de elementos em perigo de queda.

Para dar conta das ocorrências, foram mobilizados um total de 112 operacionais e 53 meios técnicos das diversas corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Funchal foi o concelho que registou mais ocorrências, 14, seguindo-se de Machico (12), Santa Cruz (11), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (4),Calheta (2),Ponta do Sol (2);, Porto Moniz (1), São Vicente (1) e Santana (1).

O SRPC esclarece ainda que a Estrada Cidrão-Curral das Freiras, devido a um movimento de massas, está condicionada apenas a veículos de emergência até à sua desobstrução. A Direção Regional de Estradas e SMPC de Câmara de Lobos está a acompanhar a situação.