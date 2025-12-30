Depressão Francis influencia estado do tempo no fim-do-ano

O Instituto Português do Mar e Atmosfera informou, através de um comunicado, que a depressão Francis, que se prevê centrada a norte do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, vai influenciar o estado do tempo no arquipélago da Madeira prevendo-se a ocorrência de precipitação, por vezes forte e persistente a partir da tarde de amanhã, dia 31 de Dezembro, prolongando-se até à manhã do dia 1, com mais intensidade na vertente sul e terras altas.

Dá conta que a precipitação poderá ser acompanhada de trovoada e ocasionalmente sob a forma de granizo.

A partir da tarde de amanhã e prolongando-se até ao dia 1, o vento soprará com mais intensidade de sudoeste com rajadas até 85 km/h, podendo atingir os 125 km/h nas terras altas.

"Prevê-se uma pequena descida da temperatura nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, em especial nas terras altas. As ondas serão de oeste/noroeste com 1,5 a 2,5 metros, passando a ondas de sudoeste durante o dia 31, aumentando temporariamente até 4 metros no início de dia 1. Por estes motivos foram já emitidos avisos de precipitação, trovoada, rajada e agitação marítima para o arquipélago, de nível máximo laranja (precipitação e rajada)", refere.