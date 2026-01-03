PPM Madeira alerta para riscos à comunidade portuguesa na Venezuela

O Partido Popular Monárquico (PPM) Madeira expressou, esta tarde, a “enorme preocupação” com os recentes acontecimentos na Venezuela, alertando para os riscos de instabilidade e para o impacto que uma eventual escalada da violência poderá ter sobre a numerosa comunidade portuguesa residente naquele país.

Segundo o partido, encontram-se registados cerca de 600 mil portugueses na Venezuela, embora estimativas não oficiais apontem para mais de um milhão de portugueses e lusodescendentes a viverem no país. O PPM Madeira receia que a existência de “várias milícias armadas e pequenos exércitos privados” possa conduzir a um cenário de guerra civil, caso não sejam tomadas medidas rápidas e eficazes.

Num comunicado assinado pelo coordenador regional do partido, Paulo Brito, o PPM Madeira afirma aguardar “com expectativa” as declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre eventuais desenvolvimentos e medidas destinadas a “garantir a paz na Venezuela” e evitar uma escalada de violência.

Paulo Brito garante que o PPM tem mantido contactos com elementos da comunidade venezuelana, que demonstram receio face ao actual contexto político e social.

O partido refere ainda que, caso a situação se agrave, muitos madeirenses e lusodescendentes manifestaram a intenção de regressar à Madeira, levantando dúvidas sobre o impacto de um eventual regresso em massa e sobre a capacidade da Região para acolher essa comunidade.