Madeira sob alerta laranja na Passagem de Ano

A Região Autónoma da Madeira vai estar sob avisos meteorológicos amarelo e laranja devido à previsão de chuva forte e vento, sobretudo entre a noite de 31 de Dezembro e a manhã de 1 de Janeiro, segundo a informação disponibilizada Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na costa Sul está previsto um aviso laranja de precipitação entre as 00h00 e as 06h00 de 1 de Janeiro, período em que a chuva poderá ser forte e persistente. Antes e depois desse intervalo, vigora também aviso amarelo de precipitação, nomeadamente entre as 18h00 de 31 de Dezembro e as 00h00, e novamente entre as 06h00 e as 12h00 de 1 de Janeiro. Para o vento, a costa Sul estará sob aviso amarelo entre as 18h00 de 31 de Dezembro e as 09h00 de 1 de Janeiro, com rajadas até 80 km/h.

Nas regiões montanhosas da Madeira, o cenário é ainda mais severo. Encontra-se em vigor um aviso laranja de precipitação entre as 00h00 e as 06h00 de 1 de Janeiro, com chuva forte e persistente. Tal como noutras zonas, há ainda vários períodos com aviso amarelo de precipitação, antes e depois desse intervalo. O vento justifica igualmente um aviso amarelo, válido entre as 18h00 de 31 de Dezembro e as 09h00 de 1 de Janeiro, com rajadas que podem chegar aos 115 km/h.

Para a costa Norte da Madeira e Porto está em vigor um aviso amarelo de precipitação entre as 18h00 de 31 de Dezembro e as 12h00 de 1 de Janeiro, com previsão de chuva por vezes forte e persistente. Para o vento, foi igualmente emitido um aviso amarelo, válido entre as 00h00 e as 09h00 de 1 de Janeiro, com rajadas que podem atingir os 80 km/h.