Embaixador recorda que Portugal está a acompanhar a comunidade lusa da Venezuela

O embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, enviou hoje uma mensagem recordando o espírito do Natal e sublinhando que Portugal acompanha a comunidade lusa na Venezuela, país com o qual há uma longa e profunda amizade.

"Num espírito de fraternidade e de festa, gostaria de dirigir algumas palavras especiais nesta ocasião à querida comunidade portuguesa que vive na Venezuela, que tanto contribui para o estreitamento de laços entre os nossos povos, envio um abraço muito forte e a certeza de que Portugal vos tem sempre no coração" afirma numa mensagem em vídeo.

Na mensagem, divulgada nas redes sociais, o diplomata dirige-se ainda "ao público venezuelano, com quem Portugal partilha uma longa e profunda amizade" e expressa-lhe "a mais sincero e fraternal saudação".

"A todos, no final deste ano, desejo do fundo do coração, um feliz natal, repleto de paz, de saúde e alegria partilhada entre família e amigos. Que a luz desta quadra ilumine os vossos lares e os vossos espíritos, e que o ano novo de 2026, vos traga a todos um caminho de esperança, de realizações e de encontros frutuosos, continuando a construir pontes através da palavra, da cultura e da amizade" afirma.

O diplomata termina a sua mensagem com vivas a Portugal, à comunidade portuguesa e à Venezuela.

Na Venezuela residem oficialmente aproximadamente 600.000 portugueses, número que a própria comunidade diz estar aquém da realidade, insistindo que são perto de 1,2 milhões, menos que os 1,5 milhões que existiam no país há uns cinco anos.

Muitos portugueses viram frustrada a possibilidade de viajar a Portugal no Natal, devido a que as companhias aéreas europeias suspenderam vários voos entre Caracas e Lisboa alegando condições de segurança, nomeadamente interferências nos sistemas de posicionamento global satelital no âmbito das crescentes tensões com os EUA que têm tropas e barcos de guerra no mar das Caraíbas, para combater o narcotráfico.

Em resposta o Governo venezuelano retirou-lhes as licenças de operação, entre elas à portuguesa TAP, contribuindo para um maior isolamento do país