CHEGA-M exige protecção aos portugueses na Venezuela

A estrutura regional do CHEGA manifestou profunda preocupação com os ataques registados na Venezuela, alertando para o agravamento do clima de instabilidade, insegurança e medo vivido pela população civil. O partido considera que o país vive sem normalidade institucional e refém de um regime autoritário liderado por Nicolás Maduro.

Para o CHEGA, a responsabilidade pela actual situação recai inteiramente sobre o regime venezuelano, que, afirma, transformou o país num Estado capturado, marcado pela violência, colapso económico e ausência de liberdade, afectando de forma grave a comunidade portuguesa e luso-descendente, em particular os madeirenses e seus descendentes.

Miguel Castro, presidente do partido na Madeira, alerta para o risco constante enfrentado pelas famílias portuguesas na Venezuela e defende uma posição firme do Estado português, exigindo segurança, respeito pelos direitos humanos e protecção efectiva da comunidade lusa. O CHEGA Madeira reafirma ainda a sua condenação ao regime de Maduro e garante que continuará a denunciar a situação sem ambiguidades ideológicas.