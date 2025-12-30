Através de uma publicação nas redes sociais, o Aeroporto da Madeira alerta para as condições meteorológicas adversas que podem condicionar a operação aeroportuária.

Solicita que os passageiros confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O aviso surge num contexto de agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com a emissão de avisos por parte das autoridades, nomeadamente para precipitação, vento e agitação marítima.