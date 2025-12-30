 DNOTICIAS.PT
Aeroporto da Madeira alerta para as condições meteorológicas adversas

Através de uma publicação nas redes sociais, o Aeroporto da Madeira alerta para as condições meteorológicas adversas que podem condicionar a operação aeroportuária. 

Solicita que os passageiros confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. 

O aviso surge num contexto de agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com a emissão de avisos por parte das autoridades, nomeadamente para precipitação, vento e agitação marítima.

Madeira sob aviso laranja na Passagem de Ano

IPMA prevê precipitação forte e persistente na costa Sul e zonas altas, entre a meia noite e as seis horas da madrugada de 1 de Janeiro de 2026

Erica Franco , 29 Dezembro 2025 - 20:18

