Aeroporto da Madeira alerta para as condições meteorológicas adversas
Através de uma publicação nas redes sociais, o Aeroporto da Madeira alerta para as condições meteorológicas adversas que podem condicionar a operação aeroportuária.
Solicita que os passageiros confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.
O aviso surge num contexto de agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com a emissão de avisos por parte das autoridades, nomeadamente para precipitação, vento e agitação marítima.
Madeira sob aviso laranja na Passagem de Ano
IPMA prevê precipitação forte e persistente na costa Sul e zonas altas, entre a meia noite e as seis horas da madrugada de 1 de Janeiro de 2026
Erica Franco , 29 Dezembro 2025 - 20:18