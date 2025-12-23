PPM-Madeira entrega cabazes de Natal a famílias carenciadas

O PPM-Madeira voltou a realizar este ano a iniciativa 'PPM + Solidário', entregando cabazes de Natal a famílias com necessidades económicas da Região.

A acção, que começou em 2022 quando o partido decidiu abdicar do jantar de Natal tradicional, tem vindo a crescer e já beneficia mais de 50 famílias, proporcionando-lhes "mais algum conforto" durante a quadra festiva.

Em comunicado, a coordenação do PPM Madeira reconhece que ainda não consegue apoiar mais famílias nem prestar ajuda ao longo de todo o ano, mas manifesta a esperança de "poder contribuir com mais regularidade" no futuro.

O partido aproveitou ainda para desejar "um Santo e feliz Natal a todos os madeirenses e comunidades", com uma menção especial para aqueles que não podem passar esta época em família.