Célia Pessegueiro manifesta solidariedade com comunidade portuguesa na Venezuela

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, manifestou solidariedade para com a comunidade portuguesa residente na Venezuela, em especial a madeirense, sublinhando a necessidade de conhecer medidas concretas que o Governo Regional e o Governo da República estejam a adoptar para garantir segurança e tranquilidade aos portugueses naquele país. “Isso é, neste momento, o mais importante”, afirmou.

Segundo a dirigente socialista, dos contactos que manteve com familiares e amigos na Venezuela resultam relatos de contentamento contido, mas também de grande preocupação quanto ao evoluir da situação política. Entre as principais apreensões, destaca a incerteza sobre o posicionamento e reacção das forças ligadas ao regime de Nicolás Maduro, nomeadamente das Forças Armadas, numa altura em que a população deseja uma transição sem violência e com respeito pelos direitos democráticos.

Célia Pessegueiro adiantou que as pessoas com quem falou estão bem e permanecem nas suas casas, acompanhando com prudência os acontecimentos. A líder do PS-Madeira considera essencial que o regresso à normalidade ocorra “o mais rapidamente possível” e em respeito pelo Direito Internacional.