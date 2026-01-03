Lídia Albornoz alerta comunidade para tempos difíceis e apela à prudência

Lídia Albornoz, activista política e presidente na Madeira da Associação Comando Com Venezuela, manifestou preocupação face às informações que têm circulado sobre um agravamento da situação política e militar na Venezuela, apelando à prudência e ao resguardo da população.

Em declarações, Lídia Albornoz afirmou que o país vive há anos sob um regime ditatorial, defendendo que o actual contexto resulta da ausência prolongada de soluções políticas. Referiu que, segundo a informação de que dispõe, terão sido atacados pontos considerados estratégicos, sublinhando, contudo, que não tem conhecimento de vítimas até ao momento.

Perante este cenário, deixou um apelo claro à comunidade venezuelana, dentro e fora do país. “O mais importante agora é que as pessoas se resguardem, porque os tempos que aí vêm poderão ser ainda mais complicados”, afirmou, alertando para um período de grande instabilidade.

A responsável associativa considera que se chegou a um momento que muitos desejavam, mas admite que a situação é motivo de inquietação. “Nada é bom quando acontece pela força”, afirmou, reconhecendo o impacto humano que qualquer escalada de conflito pode trazer, sobretudo para quem tem familiares e amigos na Venezuela.

Ainda assim, Lídia Albornoz defende que esta fase poderá representar uma oportunidade para a recuperação do país, após anos de ditadura. “É um período difícil, mas necessário para que os venezuelanos possam recuperar a sua liberdade e o seu país”, sublinhou.

A activista mostrou esperança de que o desfecho seja rápido e que se faça justiça relativamente ao regime liderado por Nicolás Maduro. “Esperamos, com fé em Deus, que esta situação termine depressa e que os responsáveis tenham de responder pelos actos cometidos”, afirmou.

Lídia Albornoz garantiu que a Associação Comando Com Venezuela continuará atenta à evolução da situação e em contacto com a comunidade venezuelana na Região, acompanhando os acontecimentos e prestando apoio dentro das suas possibilidades.