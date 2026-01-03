Incêndio em casa devoluta mobiliza bombeiros na Rua do Pina

Um incêndio deflagrou há instantes no telhado de uma casa devoluta situada na Rua do Pina, no cruzamento com a Rua da Pena, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão a combater as chamas com o apoio de quatro viaturas e um total de 13 operacionais.

Foto DR

A ocorrência encontra-se em desenvolvimento, sem registo de feridos, para já.