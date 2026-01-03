 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio em casa devoluta mobiliza bombeiros na Rua do Pina

None
Foto DR

Um incêndio deflagrou há instantes no telhado de uma casa devoluta situada na Rua do Pina, no cruzamento com a Rua da Pena, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão a combater as chamas com o apoio de quatro viaturas e um total de 13 operacionais.

A ocorrência encontra-se em desenvolvimento, sem registo de feridos, para já.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo