Pato no Túnel da Cota 40 mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta tarde, às 14h08, para a retirada de um pato que se encontrava no interior do túnel da Cota 40.

A presença do animal no túnel levou à intervenção da corporação, após ter sido avistado por vários condutores. Os bombeiros procederam à remoção do pato do local, que foi posteriormente entregue a uma associação de bem-estar animal.