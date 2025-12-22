Pato no Túnel da Cota 40 mobiliza bombeiros
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta tarde, às 14h08, para a retirada de um pato que se encontrava no interior do túnel da Cota 40.
A presença do animal no túnel levou à intervenção da corporação, após ter sido avistado por vários condutores. Os bombeiros procederam à remoção do pato do local, que foi posteriormente entregue a uma associação de bem-estar animal.
