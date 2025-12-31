Acidente de trabalho no Funchal mobiliza bombeiros e EMIR

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, há instantes, para um acidente de trabalho ocorrido no Caminho Novo de Santana, em São Roque, no Funchal, onde um homem ficou momentaneamente preso debaixo de várias placas.

À chegada ao local, os meios de socorro verificaram que os próprios trabalhadores já tinham conseguido retirar as placas de cima da vítima. Ainda assim, foi prestada assistência no local, uma vez que o homem apresentava uma ferida aberta.

Para a ocorrência foi também mobilizada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). O socorro contou com a intervenção de três viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, envolvendo um total de 11 operacionais, que, neste momento, ainda se encontram na ocorrência.