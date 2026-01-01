Queda de folhas e árvores mobiliza bombeiros em Santa Cruz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta tarde, para duas ocorrências relacionadas com a queda de folhas e de uma árvore na via pública, na sequência das condições meteorológicas registadas na Madeira.

A primeira intervenção teve lugar na Estrada do Garajau, onde se verificava a acumulação de folhas na faixa de rodagem, situação que condicionava a circulação automóvel.

Pouco tempo depois, os meios voltaram a ser mobilizados para a Estrada Regional que liga Santa Cruz ao Santo António da Serra, devido à queda de uma árvore na via pública.

Em ambas as ocorrências, os bombeiros procederam à limpeza da estrada e à reposição das condições de segurança para os utentes. No total, foram mobilizadas duas viaturas para estas intervenções.