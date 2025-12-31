Quedas na rua e intoxicação alcoólica mobilizam bombeiros na última madrugada do ano

A última madrugada do ano ficou marcada por duas quedas e uma intoxicação alcoólica na capital, mobilizando as corporações dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Pelas 4 horas, os Sapadores do Funchal foram mobilizados para a Rua Dr. Pita para socorrer um jovem de 20 anos que sofreu uma queda da própria altura.

Pouco tempo depois, pelas 4h50, a mesma corporação foi accionada para a Avenida Sá Carneiro, onde socorreu um homem de 50 anos, vítima de intoxicação alcoólica.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados pelas 6h30 para a via que liga a 5 de Outubro e a Rua dos Tanoeiros para socorrer um homem de 57 anos que sofreu uma queda na via pública. A vítima apresentava traumatismo na anca e num braço, tendo sido imobilizada e transportada às urgências do Hospital Central do Funchal.