Agressão na rua Coronel Cunha mobiliza bombeiros e PSP

Uma mulher, com 55 anos, foi vítima de agressão na noite de ontem, na Rua Coronel Cunha, no Funchal.

O alerta foi dado às 20h30 e mobilizou uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A vítima apresentava um ferimento no couro cabeludo e foi assistida no local. A Polícia de Segurança Pública esteve presente e tomou conta da ocorrência.

Na mesma hora, também na Rua Coronel Cunha, uma segunda ambulância dos bombeiros foi mobilizada para prestar socorro a um homem de 47 anos que sofreu uma queda.

O indivíduo apresentava igualmente uma ferida na cabeça e necessitou de assistência no local.

