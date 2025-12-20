Agressão na rua Coronel Cunha mobiliza bombeiros e PSP
Uma mulher, com 55 anos, foi vítima de agressão na noite de ontem, na Rua Coronel Cunha, no Funchal.
O alerta foi dado às 20h30 e mobilizou uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A vítima apresentava um ferimento no couro cabeludo e foi assistida no local. A Polícia de Segurança Pública esteve presente e tomou conta da ocorrência.
Na mesma hora, também na Rua Coronel Cunha, uma segunda ambulância dos bombeiros foi mobilizada para prestar socorro a um homem de 47 anos que sofreu uma queda.
O indivíduo apresentava igualmente uma ferida na cabeça e necessitou de assistência no local.
