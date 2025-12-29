Incêndio em viatura mobiliza bombeiros na cota 200
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram, esta tarde, um carro de combate a incêndios e uma ambulância para a ocorrência de um princípio de incêndio numa viatura, na zona da cota 200.
À chegada do local, o fogo já tinha sido extinto pelo próprio proprietário do veículo, não havendo registo de feridos.
A situação ficou resolvida no local, não sendo necessária assistência médica.
