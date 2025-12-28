 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Dois incêndios mobilizaram bombeiros até à Ponta do Sol

None
Foto Arquivo/Câmara Municipal da Ribeira Brava

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados esta tarde para dois focos de incêndio na Ponta do Sol. 

O primeira alerta ocorreu pelas 15h30 para a zona do Lombo de São João. A corporação mobilizou dois veículos para o local para combater as chamas, tendo estas sido extintas. 

Já pelas 17h30 um novo alerta, desta feita para a zona do Lombo da Piedade também para um incêndio. 

A corporação encontra-se ainda no local, com uma viatura pesada de combate a incêndios, a tentar controlar as chamas. 

