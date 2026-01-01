Idoso socorrido após queda em casa

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam às 11h30 um pedido de ajuda para a Rua de Santa Luzia, no Funchal. Um idoso de 80 anos, que havia caído no interior da habitação e não conseguia pedir socorro sozinho, foi assistido após vizinhos alertarem os bombeiros. A equipa acedeu à casa por uma janela, prestou os primeiros socorros e transportou a vítima ao hospital, com o apoio de uma ambulância e um veículo ligeiro de apoio.