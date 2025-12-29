Programa 'Casa + Eficiente' já aprovou 68 candidaturas

O programa 'Casa +Eficiente' conta já com 68 candidaturas aprovadas, num investimento global que ascende os 500 mil euros, ao abrigo do PRR. Esta manhã procedeu-se à entrega formal de 21 novos apoios, num valor de investimento de 228.739,97 euros.

Este é um programa promovido pelo Governo Regional, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, com financiamento ao abrigo do PRR, e que consiste na atribuição de apoio financeiro a fundo perdido para obras de reabilitação e beneficiação de habitações próprias e permanentes de agregados familiares com insuficiência económico-financeira, tendo por objectivo a melhoria do desempenho energético das habitações e consequente redução da factura energética.

As candidaturas podem ser feitas até 31 de Dezembro deste ano. Neste momento, permanecem em análise 35 candidaturas. Os destinatários do programa são as famílias residentes na Região, titulares do direito de propriedade, com propriedade sobre imóvel objecto da candidatura ao apoio, que constitui a sua habitação permanente.

"O imóvel a apoiar deve encontrar-se em situação de carência energética, comprovada mediante certificado energético antes das obras que avalie o desempenho energético do imóvel, sendo que a classificação inicial atribuída, deverá ser de classe energética igual ou inferior a C e após as obras deverá ser comprovada a subida de no mínimo uma classe energética", aponta nota enviada à imprensa.

Deste programa consta ainda uma vertente pública, ou veja, de apoios à requalificação de empreendimentos habitacionais da IHM. No terreno já se encontram os trabalhos nos conjuntos habitacionais do Pico dos Barcelos (72 fogos), Queimada, em Machico (50 fogos), Torre - Machico (quatro fogos) e Serrado do Mar, em Câmara de Lobos (50 fogos). Os trabalhos consistem na reabilitação de fachadas e coberturas com medidas de melhoria de eficiência energética, como a aplicação do sistema ETICS e a substituição de caixilharias por soluções mais eficientes, "o que permite aumentar significativamente o conforto térmico e acústico dos edifícios e reduzir o consumo energético".