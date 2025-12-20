Casa do Povo e Junta de Freguesia do Paul do Mar levaram Natal a jovens e idosos

O espetáculo de Natal da Casa do Povo e da Junta de Freguesia do Paul do Mar, que vai já na sua 6.ª edição, juntou hoje cerca de 60 crianças da freguesia e 12 idosos do Centro Social, numa actividade que teve como ponto alto a chegada do Pai Natal e a distribuição de prendas.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença no evento dirigido especialmente às crianças da freguesia, mas que este ano acolheu também os menos jovens do Centro Social, "num momento que envolveu a comunidade, em celebração dos valores e tradições de Natal, com cânticos e representações teatrais alusivas à época festiva", conta uma nora de imprensa do gabinete do governante.

"Celebrações como esta, que foi desenvolvida em conjunto pela Casa do Povo do Paul do Mar e pela Junta de Freguesia, são sempre uma oportunidade para criar memórias, através de histórias, atividades criativas e participação em gestos de solidariedade, ensinando as crianças o significado e a importância da generosidade, da gratidão e dos afetos, mas, ao mesmo tempo, esbater o isolamento social dos menos jovens, garantir que há condições para um envelhecimento ativo e assegurar a transmissão de valores culturais e sociais entre gerações", entende Nuno Maciel.