São Roque do Faial recupera romarias de Natal com cinco grupos na Noite de Consoada

A Casa do Povo de São Roque do Faial volta a organizar este ano uma Romagem de Natal, iniciativa que integra uma tradição antiga do Natal madeirense e que continua a marcar a vivência cultural da freguesia.

Segundo a instituição, as romarias da Noite de Natal chegaram a estar interrompidas durante cerca de 30 anos em São Roque do Faial. A tradição foi retomada após a fundação da Casa do Povo, que passou a organizar uma romagem própria, incentivando também outros sítios da freguesia a fazê-lo após a Missa do Galo.

Com a diminuição da população residente, as romarias organizadas pelos sítios acabaram por desaparecer há cerca de sete anos. Contudo, este ano, o sítio do Pico do Cedro Gordo voltou a organizar uma romagem, permitindo que, na próxima Noite de Natal, se realizem cinco romarias, nomeadamente a da Casa do Povo, a do Centro de Convívio dos Idosos, a do Pico do Cedro Gordo, a das Mulheres e a dos Homens.

Em nota enviada à comunicação social, a Casa do Povo destaca que, “para a romagem da Casa do Povo, foi novamente criada uma música e letra originais”, deixando um agradecimento público a Natividade Abreu, autora da composição.

A instituição sublinha ainda que a preservação das tradições locais continua a ser um dos seus principais objetivos. “Esta actividade é um testemunho da importância da Casa do Povo na manutenção da cultura popular de São Roque do Faial”, refere a mesma nota, acrescentando que, por curiosidade, “todas as romagens são ensaiadas na sede da Casa do Povo”.

É igualmente salientado o papel do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”, cuja participação tem sido relevante na organização e nos ensaios das romarias. Segundo a Casa do Povo, elementos do grupo contribuíram também para a animação musical após a Missa do Parto na paróquia local.

A Missa do Galo em São Roque do Faial está marcada para as 22 horas, sendo as romarias realizadas posteriormente, na igreja paroquial. Está ainda prevista a participação da romagem da Casa do Povo, no dia 3 de Janeiro, no encontro de romarias organizado pela Casa do Povo de Boaventura.