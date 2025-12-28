“É sempre especial correr em casa”, diz Nuno Pereira

Nuno Pereira, grande vencedor da Volta à Cidade do Funchal, repetiu o feito de 2023 e destacou o apoio do público: “Agradeço a todos os madriais, a toda a gente que estava na rua a apoiar. É muito importante para os atletas terem este apoio, ainda para mais correr em casa. É sempre especial, por isso é uma prova que tenho sempre um grande carinho e gosto sempre de vir cá correr em casa.”

Sobre a concorrência, Nuno afirmou: “Esperava mais pressão dos outros atletas, que são de um bom nível. Felizmente, neste momento consigo estar num patamar superior e correr a um nível um pouco melhor.”

Questionado sobre o significado da vitória no Funchal, acrescentou: “É sempre bom ganhar em casa. Como já disse, é uma prova que tenho muito carinho e gosto muito de participar. Certamente não será a última vez.”

Quanto a 2025, Nuno avaliou o ano como positivo: “Foi o melhor ano da minha carreira até agora. Consegui dar o salto para os grandes palcos mundiais. Mesmo assim, ainda há muito por fazer. Se Deus quiser, este será o ano em que me afirmarei ainda mais, não só no atletismo nacional, mas também internacional.”