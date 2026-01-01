Isolamento térmico e acústico para a sua casa

O sistema de isolamento pelo exterior, capaz de reduzir calor, frio e ruído tem vindo a ganhar terreno nas construções e reformas de habitação. A sigla ETICS vem do inglês, de External Thermal Insulation Composite System, que em português significa ‘Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior’. Esta técnica é popularmente conhecida como capoto e cria um espécie de ‘casaco’ térmico e acústico no imóvel.

Na prática, a casa tende a ficar mais fresca em dias quentes, menos gelada no frio e com menos barulho. O sistema não ‘sela’ totalmente a parede, pois a colagem é feita com cordões de argamassa, deixando pequenos canais de ventilação entre os pontos de cola. Esses espaços permitem que a parede respire e que a humidade de condensação escorra por trás das placas até a parte de baixo, onde encontra pontos de drenagem.

Além do mais, ao reduzir a perda de calor no interior da casa durante os meses mais frios e mantém-no lá fora nos meses mais quentes, contribui para a poupança de energia em sistemas de aquecimento e climatização. Refira-se ainda que existe um número variado de soluções de acabamento, disponíveis na Casa Santo António.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

