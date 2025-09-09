PTP critica estado da praia da Ribeira Brava e defende requalificação

A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara Municipal da Ribeira Brava realizou, esta tarde, uma iniciativa política para defender a requalificação da praia local, que considera "essencial" para a dinamização económica do concelho.

Joel Abreu, cabeça de lista do PTP, classificou como uma "vergonha" o estado actual da praia da Ribeira Brava, acusando tanto a autarquia como o Governo Regional de "nada fazerem pela frente-mar da cidade", que, segundo afirmou, está "abandonada e em mau estado".

O candidato trabalhista sublinhou que "nada mudou nos últimos mandatos" e acusou o PSD de privilegiar "festas e futilidades", apontando como exemplo a despesa de 30 mil euros em vasos decorativos.

Para Joel Abreu, a situação representa "um prejuízo muito grande para o turismo e para a economia local".

Dessa forma, o PTP compromete-se, caso vença as eleições, a avançar com obras de requalificação no local, com o objetivo de devolver à frente-mar da Ribeira Brava a atractividade turística que já conheceu no passado.