Jorge Santos propõe criação de transporte solidário sénior na Ribeira Brava

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, assumiu, hoje, o compromisso de criar o transporte solidário sénior, uma medida que visa "facilitar a deslocação" das pessoas idosas naquela localidade.

Segundo explicou Jorge Santos, citado em nota de imprensa, a ideia é “criar uma parceria com os táxis que operam no concelho, e que ficarão encarregues deste serviço, para oferecer às pessoas aderentes ao Cartão Municipal do Idoso, uma comparticipação no valor do transporte de táxi para as suas deslocações”.

Esta proposta - vinca - surge para "fazer face às dificuldades e à escassez de transportes públicos em determinadas zonas do concelho", com o intuito de “permitir que os idosos tenham maior mobilidade para as suas tarefas essenciais do dia-a-dia e para as mais urgentes, como as idas ao médico”, explica o candidato.

Jorge Santos detalha que "a ideia é comparticipar 50% do valor do transporte de táxi, até um montante máximo de 150 euros anuais por beneficiário". O candidato estima que a medida possa abranger "mais de 600 idosos, através de um investimento na ordem dos 100 mil euros".

Com a implementação desta medida todos ficam a ganhar. Por um lado, permite atenuar a perda de receita dos taxistas com a chegada dos TVDE e impulsionar o setor. Por outro, é uma ajuda preciosa à população que não tem carro próprio e que vive em localidades pouco abrangidas pelos transportes públicos Jorge Santos, PSD/CDS

O cabeça-de-lista às eleições de 12 de Outubro justifica a pertinência esta proposta com o facto de a Ribeira Brava apresentar uma elevada taxa de população envelhecida.