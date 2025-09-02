O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que, devido a uma intervenção na rede eléctrica do edifício, o Centro de Saúde e o Serviço de Atendimento Urgente da Ribeira Brava estarão encerrados amanhã, dia 4 de Setembro, entre as 8e as 13 horas.

"Durante este período, e para situações urgentes, os utentes poderão dirigir-se aos Serviços de Atendimento Urgente de Câmara de Lobos, Calheta ou São Vicente, que estarão a funcionar normalmente", informa o organismo.

O SESARAM apela à compreensão da população e salienta a importância desta intervenção, que é essencial para garantir melhores condições técnicas e a contínua melhoria dos cuidados de saúde prestados.