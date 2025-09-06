Festival de folclore FestiBrava este domingo na Ribeira Brava

A vila da Ribeira Brava será palco este domingo, a partir das 17h30, da edição 2025 do FestiBrava, o Festival de Folclore que todos os anos celebra a cultura e as tradições madeirenses, com ênfase no legado dos ribeira-bravenses.

O evento começa com um cortejo composto pelos grupos participantes que irão desfilar pelas principais artérias da vila até à frente-mar. De seguida será feita a sessão de abertura pelas entidades oficiais, prosseguindo com as actuações individuais.

Este ano, o Festival de Folclore conta com a participação de quatro grupos, com destaque para o agrupamento que vem da cidade de Chaves – Grupo de Folclore Vila Medieval de São Estêvão. A este juntar-se-á o Grupo de Folclore da Casa do Povo do Campanário, o Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande e o anfitrião Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava.

O FestiBrava é uma iniciativa organizada pela Casa do Povo da Ribeira Brava e conta com o apoio da Câmara Municipal.