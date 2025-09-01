Agricultura é prioridade da candidatura do JPP à Ribeira Brava

A agricultura é apontada como uma das prioridades do JPP, na sua candidatura à Câmara Municipal da Ribeira Brava. Arnaldo Hernandez estabelece medidas concretas para apoiar os agricultores e valorizar o setor primário no concelho.

“Queremos reforçar a gestão da água de rega, criando protocolos com o PRODERAM para a construção de novos reservatórios e, se necessário, adquirir terrenos para esse fim. Só assim garantimos que a água chega onde é necessária e evitam-se desperdícios”, sublinhou o cabeça-de-lista.

O candidato pretende que exista também uma melhoria das levadas do concelho, pois considera ser "essencial requalificar e manter as levadas, de modo a reduzir as perdas de água e assegurar a sustentabilidade das produções agrícolas”.

Por outro lado, destacou, em conferência de imprensa, a necessidade da acessibilidade aos terrenos agrícolas. “Vamos avançar com a manutenção regular de veredas e caminhos rurais, de forma a facilitar o acesso aos terrenos e melhorar as condições de trabalho dos agricultores”, garantiu.

“O mercado tem de ser mais funcional e atrativo, para que os agricultores possam vender os seus produtos em melhores condições e melhor rendimento”, defendeu Arnaldo Hernandez, referindo-se à remodelação do Mercado Agrícola da Ribeira Brava.

O candidato recordou ainda compromissos que estão por cumprir por parte de quem tem governado o concelho. “Existem promessas, sobretudo relacionadas com os caminhos agrícolas, que foram feitas há mais de 12 anos e nunca saíram do papel. Iremos avaliar caso a caso, para dar prioridade às situações mais urgentes, tendo em conta o relevo do terreno e as casas isoladas de difícil acesso. É hora de passar das palavras aos actos”, concluiu.