Élia Ascensão apresenta projecto de requalificação da Praia das Palmeiras

A cabeça-de-lista do JPP à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, apresentou esta semana um projecto de requalificação da Praia das Palmeiras, durante uma visita ao local. A proposta prevê uma transformação integral do espaço balnear, com melhorias significativas nas infraestruturas e na qualidade dos serviços oferecidos à população.

Entre as principais alterações propostas está a transformação da actual piscina numa moderna piscina de transbordo, equipada com caleira em todo o perímetro. O projecto inclui também a elevação do fundo da piscina, tornando-a menos profunda e mais eficiente em termos de manutenção e utilização.

A candidata destacou ainda a intenção de instalar um novo sistema de bombagem que garantirá a constante renovação da água e a melhoria da sua qualidade, aspectos fundamentais para a segurança dos utilizadores.

O projecto contempla a criação de uma rampa de acesso especialmente concebida para pessoas com mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e o acesso universal às instalações balneares.

No que se refere à segurança, Élia Ascensão propõe a reabilitação e o aumento da altura dos prumos que delimitam o recinto, bem como a substituição do pavimento atual por um novo revestimento anti-derrapante, reduzindo os riscos de acidentes.

A reposição completa dos balneários figura também entre as prioridades do projecto, que visa dotar o espaço de instalações sanitárias modernas e funcionais.

A popular escultura em forma de baleia, que se tornou um verdadeiro ex-libris da Praia das Palmeiras, será mantida, preservando um elemento identitário do local muito apreciado por residentes e visitantes.

Élia Ascensão sublinhou que estas medidas se inserem numa nova filosofia de gestão do espaço público, privilegiando a qualidade dos locais de lazer da população e a adaptação às exigências ambientais contemporâneas.

A candidata defendeu ainda a importância do planeamento antecipado de todas as épocas balneares, garantindo que as infraestruturas estejam sempre preparadas para oferecer condições de qualidade e segurança aos utilizadores.