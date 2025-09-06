Chega alerta para atrasos no arranque do PROAGES-2025 na Ribeira Brava

O Chega chamou, este sábado, a atenção para a urgência do arranque do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social – PROAGES-2025 na Ribeira Brava, criticando os atrasos na abertura das candidaturas a este programa de apoio social destinado aos agregados familiares da Região Autónoma da Madeira.

O PROAGES-2025, regulamentado pela Portaria n.º 375/2025 e publicada em 16 de Julho, entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2025. O programa prevê um apoio suplementar ao rendimento mensal que pode chegar até 80 euros, dependendo da composição do agregado familiar.

Segundo o Chega, na Ribeira Brava, a abertura das candidaturas ainda não avançou, criando o que considera serem "atrasos injustificáveis" na atribuição destes apoios. O partido sublinha que, tendo em conta que a comparticipação financeira deve ser processada até 31 de Dezembro, é "inaceitável" que os cidadãos do concelho continuem à espera.

Para Roberto Gonçalves, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava, a situação é inadmissível. "O PROAGES-2025 não pode ser tratado como uma espera política ou eleitoral. Estamos a falar de famílias que precisam deste apoio já, e não daqui a meses. O Chega não permitirá que os mais vulneráveis continuem esquecidos", sublinhou.

O candidato reforçou que os agregados familiares da Ribeira Brava "merecem dignidade, respeito e acesso imediato aos apoios previstos", criticando o que considera serem "conveniências administrativas ou políticas" que estarão a atrasar o processo.

"O PROAGES-2025 existe para servir as pessoas e não para ser adiado por conveniências administrativas ou políticas. Quando o Chega assumir a Câmara, garantiremos que todos os processos decorrem de forma rápida, transparente e justa", prometeu Roberto Gonçalves.