Condomínio atribui falta de água no ‘Várzea Park’ a actos de vandalismo

A administração do condomínio do edifício ‘Várzea Park’, no Caminho do Amparo, atribuiu a falta de água dos últimos dias a actos de vandalismo e sabotagem.

Na comunicação feita aos condóminos a que o DIÁRIO teve acesso, o condomínio lamenta que “se crie tantas dificuldades e se prejudique o interesse comum sem qualquer necessidade” e promete estar atento e agir prontamente a qualquer situação anómala, “a fim de garantir o correcto funcionamento das bombas de água”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o edifício esteve sem água quatro noite consecutivas. Uma situação que causou grande constrangimento aos moradores.