Condomínio atribui falta de água no ‘Várzea Park’ a actos de vandalismo
A administração do condomínio do edifício ‘Várzea Park’, no Caminho do Amparo, atribuiu a falta de água dos últimos dias a actos de vandalismo e sabotagem.
Na comunicação feita aos condóminos a que o DIÁRIO teve acesso, o condomínio lamenta que “se crie tantas dificuldades e se prejudique o interesse comum sem qualquer necessidade” e promete estar atento e agir prontamente a qualquer situação anómala, “a fim de garantir o correcto funcionamento das bombas de água”.
Tal como o DIÁRIO noticiou, o edifício esteve sem água quatro noite consecutivas. Uma situação que causou grande constrangimento aos moradores.
Avaria nas bombas deixou moradores do ‘Várzea Parque’ sem água
A Câmara Municipal do Funchal informou que o piquete das águas tem se deslocado ao edifício ‘Várzea Park’, na sequência das sucessivas faltas e água ocorridas durante a noite e das reclamações que tem recebidas.
Moradores do 'Várzea Park' sem água pela quarta noite seguida
Bombeiros Sapadores do Funchal estão a abastecer edifício com um auto-tanque
