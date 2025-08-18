Blue Marlin com 300 quilos capturado no Funchal

Um Blue Marlin com 300 quilos (661lb) chegou, esta tarde, à Lota do Funchal.

"É um bom peixe", confirmou ao DIÁRIO Nuno Gouveia, da empresa de pesca desportiva Madeira Sea Fisheang e capitão do 'Dream On'.

A captura aconteceu pela mão de uma mulher americana, num feito inédito na Região.

Infelizmente, e também pela primeira vez sob o comando de Nuno Gouveia, o peixe não foi capturado com vida.

"Morrer nas minhas mãos é a primeira vez. Foi uma infelicidade", lamenta o Capitão, que faz questão de vincar que a par da paixão por esta actividade lúdica, a sua empresa mantém um grande respeito pela conservação marinha.

"Nós apanhamos e libertamos os peixes sempre com vida. O que aconteceu é que este peixe correu para debaixo do barco em direcção à hélice, que o matou com um corte na cabeça", descreveu Nuno Gouveia.

Nestes casos em que o 'tag and release' não é possível, a política é que o peixe seja doado a uma instituição de caridade. Desta feita, o Blue Marlin hoje pescado foi entregue à Associação Santana Cidade Solidária.

Nuno Gouveia salientou ainda o grande potencial da Madeira para esta arte.

"A Madeira é muito procurada pelos grandes Marlins azuis (...). É um dos melhores destinos do mundo para apanhar estes peixes", atestou o capitão, que este ano já chegou a pescar Marlins com 400 quilos.

No ano passado, o maior peixe desta espécie capturado no Funchal tinha 450 quilos.