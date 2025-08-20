Mãe e filha transportadas ao hospital após desentendimento no Caniço
Uma suposta discussão entre mãe e filha, num estabelecimento localizado no Caniço, na Estrada do Garajau, mobilizou para o local duas corporações de bombeiros ao final da tarde de ontem.
Segundo foi possível apurar, após uma troca acesa de palavras as vítimas sentiram-se bastante nervosas e acabaram por ser transportadas para o hospital em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A mãe tinha 48 anos e a filha 21 anos.
