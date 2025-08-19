Moradores do edifício 'Várzea Park' novamente sem água
Pelas 9h30 o fornecimento de água foi reposto
Os moradores do edifício Várzea Park, em São Martinho, ficaram novamente sem água esta manhã, uma situação que causou bastante constrangimento.
Segundo uma residente as torneiras "não deitavam nem um pingo" pelas 5 horas da madrugada.
Terão contactado a Câmara Municipal de Funchal, assim como o condomínio.
Outro residente referiu que a autarquia enviou o piquete para averiguar a situação, mas terão dito que "não era deles o problema" e que "possivelmente são as bombas".
Já pelas "9h30-9h50" a água foi reposta.
Ainda em Abril este mesmo prédio teve falhas no fornecimento de água devido a uma avaria interna.
Falta de água no Várzea Park mobiliza Bombeiros para encher tanque
Prédio está há mais de 24 horas com falhas no fornecimento de água devido a uma avaria interna
Marianna Pacifico , 19 Abril 2025 - 18:41
Várzea Park com problemas no fornecimento de água desde sexta-feira
Avaria interna está a causar grandes constrangimentos às mais de 270 famílias moradoras no complexo habitacional
Marianna Pacifico , 20 Abril 2025 - 10:06
O edifício foi construído em 2007 e é o maior Complexo Habitacional privado da Madeira, com 271 fogos.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo