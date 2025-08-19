 DNOTICIAS.PT
Moradores do edifício 'Várzea Park' novamente sem água

Pelas 9h30 o fornecimento de água foi reposto

Os moradores do edifício Várzea Park, em São Martinho, ficaram novamente sem água esta manhã, uma situação que causou bastante constrangimento.  

Segundo uma residente as torneiras "não deitavam nem um pingo" pelas 5 horas da madrugada. 

Terão contactado a Câmara Municipal de Funchal, assim como o condomínio. 

Outro residente referiu que a autarquia enviou o piquete para averiguar a situação, mas terão dito que "não era deles o problema" e que "possivelmente são as bombas". 

Já pelas "9h30-9h50" a água foi reposta. 

Ainda em Abril este mesmo prédio teve falhas no fornecimento de água devido a uma avaria interna. 

O edifício foi construído em 2007 e é o maior Complexo Habitacional privado da Madeira, com 271 fogos.

