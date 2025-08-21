"Votar é um acto de responsabilidade cívica e de amor à cidade", vinca o ADN

O coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional (ADN) e cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal (CMF) parabenizou publicamente a cidade pelo seu 517.º aniversário, que hoje se assinala, aproveitando para sublinhar a importância do voto, no próximo dia 12 de Outubro.

"Este aniversário é também momento de reflexão. O Funchal cresceu, modernizou-se e afirmou-se no panorama nacional e internacional. Porém, permanecem desafios que importa encarar com determinação: o acesso à habitação, a mobilidade, a sustentabilidade ambiental, o custo de vida e a qualidade dos serviços públicos. É olhando para o futuro que melhor se honra o passado da cidade. Em Outubro terão lugar as eleições autárquicas. Será então tempo de os funchalenses fazerem uma retrospectiva, avaliando se a cidade segue no rumo certo ou se é necessário abrir caminho a uma mudança. A democracia fortalece-se com a participação activa de todos, e votar é um acto de responsabilidade cívica e de amor à cidade", sublinha Miguel Pita, citado em comunicado de imprensa.

O candidato refere ainda que "o ADN respeita sempre os resultados eleitorais e a vontade soberana do povo, mas reafirma a sua total disponibilidade para, caso os funchalenses assim o entendam, contribuir para o desenvolvimento da cidade com propostas sérias, construtivas e transparentes".

"Acreditamos que a alternância democrática é essencial para dar nova energia às instituições e aproximar o poder das pessoas. Também na Câmara Municipal do Funchal é imperativo que diferentes forças políticas possam ter oportunidade de contribuir e de fiscalizar o funcionamento da autarquia, em benefício de todos os cidadãos", reforça.