“Mestre das Lambecas” imortalizado no Porto Santo

O icónico espaço de venda das populares lambecas do Porto Santo foi alvo de uma singela homenagem ao empresário José Reis, promotor daquela loja de gelados que conta com 67 anos de história.

O tributo foi realizado pelos familiares através de um mural que descreve, de forma muito sucinta, a história da loja de gelados fundada em 6 de Junho de 1958.

Quem não se lembra do Sr. José Reis, e das famosas lambecas do Porto Santo que, ainda por cima nesta altura, sabem tão bem? Falecido a 15 de Fevereiro de 2024, José Reis, sempre foi muito acarinhado não só pelos porto-santenses como também pelas centenas de visitantes.

A homenagem foi prestada pela filha mais nova, Andrea Leão, que teve a ideia de invocar a memória do sonho e da obra do pai, José Reis, celebrizado como “o mestre das lambecas”.

“Mais do que um estabelecimento com história, as Lambecas do Sr. Reis são um símbolo de empreendedorismo e coragem de um homem, cuja audácia acabou por levar o nome do Porto Santo e das suas gentes por esse mundo fora”, lê-se no mural.

A nova roupagem em tributo do ‘pai’ das Lambecas do Porto Santo foi hoje inaugurada e desde logo despertou a atenção de todas as pessoas (que não são poucas), que ali se deslocam para saborear o popular gelado. Muitos posam para tirar fotos e levar mais uma recordação da Ilha Dourada.

Acaba por ser mais um motivo de interesse naquele espaço emblemático, localizado no coração da cidade do Porto Santo, mesmo ao lado de um outro espaço histórico, o restaurante ‘A Baiana’.