Remodelação de redes obriga a corte de água no Faial

A Água e Resíduos da Madeira informou que, devido a trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água, poderá ser necessário o corte de água pontual, no dia 26 de Agosto, entre as 8h e as 17 horas, em várias zonas do Faial.

As zonas afectadas serão Cruzinhas, Fajã Grande, Limoeiro de Baixo, Lombo de Baixo, Lombo de Cima, Longueira, Moinhos e Penha d' Águia.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", indica.