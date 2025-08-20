Moradores 'Várzea Park' passaram a noite sem água

Os moradores do edifício ‘Várzea Park’, em São Martinho, ficaram novamente sem água, pelo segundo dia consecutivo.

Segundo referiram ao DIÁRIO alguns residentes, a água voltou a faltar entre a meia-noite e as 9 horas da manhã.

Os moradores contestam que esta situação está a causar constrangimentos, pois não têm água para as necessidades básicas.

Além disso, garantem que até ao momento não conseguiram chegar à fala com o condomínio, nem com o piquete das águas, lamentando esta situação.

De referir que as falhas de água neste prédio têm sido recorrentes nos últimos meses.