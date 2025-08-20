Moradores 'Várzea Park' passaram a noite sem água
Os moradores do edifício ‘Várzea Park’, em São Martinho, ficaram novamente sem água, pelo segundo dia consecutivo.
Segundo referiram ao DIÁRIO alguns residentes, a água voltou a faltar entre a meia-noite e as 9 horas da manhã.
Os moradores contestam que esta situação está a causar constrangimentos, pois não têm água para as necessidades básicas.
Além disso, garantem que até ao momento não conseguiram chegar à fala com o condomínio, nem com o piquete das águas, lamentando esta situação.
De referir que as falhas de água neste prédio têm sido recorrentes nos últimos meses.
Pelas 9h30 o fornecimento de água foi reposto
