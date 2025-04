Várzea Park com problemas no fornecimento de água desde sexta-feira

Os Bombeiros Sapadores do Funchal voltaram ao edifício Várzea Park, em São Martinho, na manhã deste domingo, 20 de Abril, para proceder a um novo enchimento dos tanques de água.

O complexo habitacional composto por mais de 270 fogos está desde as 13 horas de sexta-feira com problemas no abastecimento de água, alegadamente devido a uma avaria interna na bomba de pressão.

Apesar de na tarde de ontem a corporação de bombeiros ter feito várias descargas de água nos tanques do edifício, os condóminos voltaram a registar falhas no fornecimento de água com grandes constrangimentos em pleno fim-de-semana de Páscoa.