 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Caso de jovens em coma alcoólico na praia do Porto Santo segue para o Ministério Público

None
Foto Visit Madeira

Duas jovens foram encontradas inanimadas na praia das Pedras Pretas, no Porto Santo, na madrugada de ontem, em alegado estado de coma alcoólico.

Segundo noticiou o JM, as raparigas tinham 13 e 15 anos e apresentavam também sinais de hipotermia, tendo sido assistidas no centro de saúde local.

Questionada pelo DIÁRIO, a Autoridade Marítima Nacional explicou que o Comando Local da Capitania da Polícia Marítima do Porto Santo recebeu o alerta pelas 00h30.

Um jovem informou a Polícia de Segurança Pública de que estaria um grupo em coma alcoólico nesta praia, que por sua vez passou o caso para a autoridade marítima.

Os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato ao local, onde foi avistado um grupo de jovens que, ao se apercebe da aproximação, dispersou rapidamente. No local, a Polícia Marítima deparou-se com duas jovens prostradas e inanimadas no areal, junto à linha de água.

De imediato o Comando Local da Polícia Marítima solicitou apoio através do 112, tendo sido accionados elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo que socorreram as jovens e asseguraram o seu transporte para o hospital, onde receberam assistência.

O Comando Local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência, estando a ser preparado o expediente para envio ao Ministério Público.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo