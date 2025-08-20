Caso de jovens em coma alcoólico na praia do Porto Santo segue para o Ministério Público

Duas jovens foram encontradas inanimadas na praia das Pedras Pretas, no Porto Santo, na madrugada de ontem, em alegado estado de coma alcoólico.

Segundo noticiou o JM, as raparigas tinham 13 e 15 anos e apresentavam também sinais de hipotermia, tendo sido assistidas no centro de saúde local.

Questionada pelo DIÁRIO, a Autoridade Marítima Nacional explicou que o Comando Local da Capitania da Polícia Marítima do Porto Santo recebeu o alerta pelas 00h30.

Um jovem informou a Polícia de Segurança Pública de que estaria um grupo em coma alcoólico nesta praia, que por sua vez passou o caso para a autoridade marítima.

Os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato ao local, onde foi avistado um grupo de jovens que, ao se apercebe da aproximação, dispersou rapidamente. No local, a Polícia Marítima deparou-se com duas jovens prostradas e inanimadas no areal, junto à linha de água.

De imediato o Comando Local da Polícia Marítima solicitou apoio através do 112, tendo sido accionados elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo que socorreram as jovens e asseguraram o seu transporte para o hospital, onde receberam assistência.

O Comando Local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência, estando a ser preparado o expediente para envio ao Ministério Público.