Moradores do 'Várzea Park' sem água pela quarta noite seguida

Os moradores do complexo habitacional Várzea Park, em São Martinho, estão a viver, pela quarta noite consecutiva, sem abastecimento de água, situação que está a causar diversos constrangimentos e transtornos a inúmeras famílias.

Neste momento, os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a abastecer o edifício com um auto-tanque, após terem sido mobilizados para tentar minimizar este problema que já é recorrente.

Isto é uma vergonha. Um edifício com milhares de pessoas, com mais moradores do que em algumas freguesias da Madeira, e nós estamos sem água para as nossas necessidades básicas. Não podemos cozinhar, ir à casa de banho, lavar as mãos ou tomar um banho. A água é um bem essencial, mas já estamos nesta situação pelo quarto dia consecutivo. Morador

Moradores 'Várzea Park' passaram a noite sem água Os moradores do edifício ‘Várzea Park’, em São Martinho, ficaram novamente sem água, pelo segundo dia consecutivo.

Outra moradora relata ainda que o gabinete do condomínio está fechado desde o dia 15 de Agosto e só reabre a 1 de Setembro, devido a férias, e que, nos primeiros dias da interrupção, os condóminos não obtiveram qualquer resposta, agravando ainda mais a insatisfação.

Esta não é a primeira vez que o Várzea Park enfrenta falhas de abastecimento. Ainda em Abril, o mesmo prédio sofreu interrupções no fornecimento devido a uma avaria interna.

Inaugurado em 2007, este empreendimento é o maior complexo de habitação privado da Madeira, contando com 271 fogos.